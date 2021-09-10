لوحة إعلانية تصيب طفلاً بالشلل

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

كشف خبير مساعد في قسم الهندسة الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، النقيب مهندس عبد الله راشد آل علي، عن تلقي القسم 145 قضية منذ العام الماضي حتى نهاية شهر يوليو الماضي، نجم عنها 117 إصابة تنوعت بين البليغة والمتوسطة والبسيطة، نتيجة أخطاء هندسية، وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، مؤكداً أن أكثر الحوادث تقع في مواقع الإنشاء، والمناطق الصناعية.

وأوضح أن الإدارة سجلت قضايا عدة أبرزها ورود بلاغ عن تعرض عامل للصعق الكهربائي أثناء شرب الماء من براد في إحدى المناطق ما أدى إلى وفاته، وبعد فحص المختصين تبين أن الحادث نتيجة تسرب التيار الكهربائي إلى جسد البراد من خلال ملامسة سلك التأريض للسلك الحي الحامل للتيار، ما أدى لتعرض العامل للصعق والوفاة.

وتابع أن الإدارة تلقت أيضاً بلاغاً يفيد بسقوط لوحة إعلانية مثبتة على مسرح عرض لإحدى الحدائق على طفلين أثناء جلوسهما على مقربة منها، ما تسبب في إصابتهما إصابات متفاوتة، وبالتحقيق تبين أن الحادث وقع نتيجة لعوامل جوية، تمثلت في تزايد سرعة الرياح مقارنة بوزن اللوحة الإعلانية، مشيراً إلى أن أحد الأطفال أصيب بشلل كامل والآخر أصيب بإصابات متوسطة.

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