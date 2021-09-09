شرطة دبي تتلقّى 2.4 مليون مكالمة خلال 6 أشهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تلقّى مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، مليونين و402 ألف و173 مكالمة طارئة خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل زمني 10 ثوانٍ، وفق مدير إدارة المركز، العقيد تركي عبدالرحمن بن فارس، الذي أشار إلى أن هذا المؤشر يأتي في إطار تحقيق توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي في الاستجابة السريعة للمكالمات الطارئة.

وقال إن المكالمات الطارئة تستقبلها شرطة دبي على الرقم المجاني 999، مشيراً إلى استخدام أحدث التقنيات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي بواسطة الكوادر البشرية المؤهلة التي تمتلك الكفاءة العالية في التعامل مع المكالمات الطارئة.

وأكد أن موظفي إدارة مركز القيادة والسيطرة يحرصون على تقديم أفضل الخدمات وأجودها للجمهور على مدار الساعة، وهم على أتم الاستعداد والتأهب الدائم لتلقي البلاغات والمكالمات الطارئة في جميع الأوقات لاسيما في العطلات والأعياد الرسمية. ودعا الأفراد إلى عدم التردد في الاتصال على الرقم (999) أو استخدام خدمة الاستغاثة «SOS» عبر تطبيق شرطة دبي الذكي في حالة تعرضهم لأي طارئ، أما في الحالات غير الطارئة فيتوجب عليهم الاتصال على مركز الاتصال (901).

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