محيط مدارس يشهد ازدحاماً بالمركبات خلال عودة الطلبة إلى منازلهم

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

شهد محيط مدارس خاصة عدة في أبوظبي ازدحاماً بالمركبات خلال فترة اصطحاب الطلبة للعودة إلى منازلهم، وعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقتها شرطة أبوظبي، أخيراً، بشأن الوقوف العشوائي للمركبات عند البوابات، إلا أن كثيراً من الأهالي لم يلتزم بذلك.

من جانبها، حذرت شرطة أبوظبي من مخالفة التدابير الوقائية والقانونية خلال عملية نقل الطلبة، وهي: استخدام الأماكن المخصصة لوقوف المركبات عند المدارس، وقوف سائقي الحافلات المدرسية في الأماكن المخصصة والآمنة، وإعطاء الطلبة الفرصة حتى يتمكنوا من الصعود إليها، والجلوس في المقاعد، والتأكد من نزولهم، وتخفيض السرعة في محيط المدارس، والالتزام بفتح ذراع «قف» الجانبية عند صعود الطلبة ونزولهم منها، وعدم السماح لمن هم دون سن العاشرة بالجلوس في المقاعد الأمامية، والالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية للقيادة الآمنة أثناء الضباب، وترك مسافة أمان، وتعليم الأبناء الطرق الصحيحة للصعود والنزول من الحافلة، وتحذيرهم من اللعب في الشارع، أثناء فترة انتظار الحافلات، والانتباه أثناء قيادة مركباتهم، بالقرب من المدارس، والالتزام بالقيادة الآمنة، والتعاون مع عناصر دوريات المرور في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، لتجنب وقوع الحوادث.

ونشرت مديرية المرور في شرطة أبوظبي، دوريات منذ الصباح على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية في أبوظبي، والعين، والظفرة، لتأمين سلامة الطلاب أثناء التوجه إلى المدارس.

عدم التزام سائق الحافلة بفتح إشارة «قف»

أكدت شرطة أبوظبي ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل، عند فتح ذراع «قف»، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بأمان، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق غرامة 500 درهم، وست نقاط مرورية، عند عدم التزام سائق الحافلة بفتح إشارة «قف»، أو عدم التزامه بتعليمات وإرشادات المرور، كما سيتم تطبيق غرامة 1000 درهم، و10 نقاط، لعدم توقّف السائقين، عند مشاهدة إشارة «قف»، الخاصة بالحافلات.

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