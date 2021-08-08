27 ألف مخالفة «انشغال بغير الطريق» خلال 6 أشهر في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

خالفت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي 27 ألفاً و76 سائقاً، خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة، والتي تصنف ضمن المخالفات الخطرة، حيث تؤدي إلى وفيات وإصابات بليغة على الطرق، وفق الإحصاءات والدراسات التحليلية للحوادث والمخالفات المرورية، مؤكدة أهمية التركيز في القيادة، ومراقبة الطريق لتجنّب انحراف المركبة.

وأوضحت أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ، بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، أو التفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، وغيرها من الملهيات والسلوكيات التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وتكمن خطورتها في التسبب في وقوع حوادث مرورية نتيجة إلى عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة.

وأكدت الاهتمام المستمر بإطلاق حملات توعية مرورية بكل اللغات، وعبر مختلف وسائل الإعلام، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل رفع مستوى الثقافة المرورية لدى السائقين ومستخدمي الطريق.

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