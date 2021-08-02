شرطة أبوظبي: مخالفة 770 "مركبة تسبب ضجيجاً" في الإمارة.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حذرت شرطة أبوظبي من التصرفات السلبية التي يقوم بها بعض قائدي المركبات وخصوصاً السائقين الشباب والتي تؤدي إلى الضجيج والإزعاج والقيادة بتهور في بعض الطرق ، موضحة أنها سجلت "770" مخالفة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً خلال النصف الأول من عام 2021م، وذلك كما ذكرت "شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وأكدت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي أن الضجيج بالمركبة يتسبب في حالة من الذعر والتوتر والعصبية لدى السائقين الآخرين ومستخدمي الطريق وسكان الأحياء التي تمر بها السيارات المزعجة خصوصاً الأطفال وكبار السن.

ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن المركبات التي يصدر عنها ضجيج مزعج لهم في الأحياء السكنية بالاتصال إلى الرقم 999 في مركز القيادة والتحكم وأكدت أنها لن تتهاون مع السائقين الذين يعمدون إلى إصدار ذلك الضجيج من مركباتهم ، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتطبيق المادة "20" من قانون السير والمرور "قيادة مركبة تسبب ضجيج " بـ الغرامة 2000 درهم و12 نقطة مرورية .

شرطة أبوظبي : مخالفة 770 "مركبة تسبب ضجيجاً" في أبوظبي. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/VSZFVQkvBQ — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) August 2, 2021

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