شرطة أبوظبي: 4138 مخالفة عدم إعطاء أولوية للمشاة خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

سجلت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي 4138 مخالفة للسائقين خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك لعدم إعطاء الاولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورها مؤكدة تكثيف الجهود مع الشركاء لتعزيز العبور الآمن للمشاة .

ودعت المديرية السائقين ضمن حملة "درب السلامة" إلى الانتباه لحركة سير وعبور المشاة على الطرق المختلفة، والالتزام بخفض السرعات بالقرب من الأماكن المخصصة لعبورهم وفي المناطق الصناعية وعلى الطرق الداخلية بالأحياء السكنية و منحهم الأفضلية في العبور.

و حثت المشاة على ضرورة الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم واستخدام الجسور والأنفاق والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التى تعمل بالتزامن مع الإشارات الضوئية لتنظيم حركة سير المركبات، مؤكدة أن أمن وسلامة المشاة تُعد مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين على الطرق.

وأوضحت أن المخالفة بحق السائقين غير الملتزمين ومنها البند “69” عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور، ومخالفتها 500 درهم و6 نقاط مرورية.

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