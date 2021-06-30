عصابة إفريقية تسرق 160 ألف درهم من سكرتيرة في دبي

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

اتهمت النيابة العامة في دبي ثلاثة أفارقة عاطلين عن العمل، بسرقة 160 ألف درهم من سكرتيرة آسيوية (31 سنة)، بعدما ترصدوا خروجها من البنك وهي تحمل مظروفاً يحوي المبلغ، وتحيّنوا الفرصة لسرقة المبلغ منها.

وأفادت تحقيقات النيابة بأن المجني عليها تعمل سكرتيرة في شركة بمنطقة «القوز 3»، وكلفتها الشركة، في مارس الماضي، بصرف شيك بقيمة 170 ألف درهم من أحد البنوك في شارع الشيخ زايد، وبعد إجراء عملية الصرف عادت بوساطة سيارة الشركة إلى مقرها، وفي الطريق توقف السائق لشراء مشروب من «سوبرماركت»، تاركاً المجني عليها داخل السيارة.

وفوجئت المجني عليها أثناء توقف السيارة بثلاثة أشخاص يفتحون باب السيارة، وحاولوا أخذ المظروف، وأثناء مقاومتها سقط منه مبلغ 10 آلاف درهم، وعندما حضر أحد المارة إلى مكان الواقعة، ركب المتهمون سيارة كانت تنتظرهم، ومعهم 160 ألف درهم، وسجل الشاهد رقم سيارتهم، وأبلغ الشرطة بالواقعة.

وقال رقيب شرطة في تحقيقات النيابة إنه تم القبض على أحد المتهمين لأنه كان يحاول مغادرة الدولة عن طريق الهروب إلى سلطنة عمان، وبعرضه على المجني عليها أكدت أنه أحد المتهمين، وتمكن أفراد الشرطة من الوصول إلى المتهمين الآخرين وضبطهما، وتبين أنهم جميعاً يشكّلون عصابة لترصد عملاء البنوك وسرقتهم.

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