وفاة شخص أثناء هروبه من مشاجرة جماعية

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

حاول شخص آسيوي الهروب من مشاجرة بين عدد من الأفارقة، ولم يجد أمامه سوى القفز من شرفة الشقة الواقعة بالدور الأول، فسقط على رأسه ولقي حتفه متأثراً بالإصابة، باشرت الجهات المعنية في شرطة الشارقة التحقيقات في الواقعة.

وكانت غرفة العمليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، تلقت بلاغًا عن وجود مشاجرة بين أفراد من يحملون جنسية دولة أفريقية، داخل إحدى الشقق السكنية، حيث تصادف وجود شخص آسيوي في تلك الشقة لحظة نشوب المشاجرة، فحاول الآسيوي الهرب من خلال شرفة الشقة الواقعة بالدور الأول، فتعرض إثر ذلك لنزيف داخلي نتيجة سقوطه على رأسه، وفق ما أكدته التقارير الطبية، وتمكن رجال التحريات والمباحث الجنائية من إلقاء القبض على كل الأطراف، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأهابت شرطة الشارقة بتحري الدقة في نشر الأخبار، وعدم تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية، لما لها من أثر سلبي على أمن المجتمع، وتأثيرها في الرأي العام.



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