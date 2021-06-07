4300 مشارك في «التطوير الرقمي للكفاءات» بشرطة الشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أطلقت أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة، أمس، مشروع التطوير الرقمي للكفاءات، بحضور قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس الأكاديمية، اللواء سيف الزري الشامسي.

وأشار اللواء الشامسي إلى أن المشروع، الذي تنظمه الأكاديمية بالتعاون إدارة الموارد البشرية بشرطة الشارقة، يعدّ واحداً من المشروعات الطموحة التي تهدف إلى تطوير مهارات 4300 مشارك ومشاركة من منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، ولمختلف الرتب والتخصصات، ويتضمن العديد من البرامج التطويرية المبنية على سيناريوهات افتراضية بأسلوب تفاعلي وترفيهي، تمكنه من تطبيق أحدث النماذج القيادية.

وأكد أن المشروع يأتي تماشياً مع توجّه الدولة، والريادة التي حققتها في مجال التحول الرقمي على مستوى المنطقة والعالم، والمؤشرات العالمية والعربية التي تصدّرت فيها دولة الإمارات مجالات عدة مرتبطة بالتحول الرقمي كالحكومة الذكية وغيرها.

وقال مدير عام الأكاديمية، العميد العثمني: «هذا الشكل الحديث في التطوير مبني على الأسلوب التفاعلي الترفيهي، والتوجيه والمتابعة والتقييم، ويتبنى برامج عدة، وهي: برنامج قياس القدرات، ودوري القيادة الرقمي، ودوري سعادة المتعاملين الرقمي (نموذج سبع نجوم)، ودوري المرونة والتكيف الرقمي».

ولفت المقدم الدكتور عبدالرحمن النقبي إلى أن المشروع يتضمن العديد من برامج مرحلة التطور المبني على سيناريوهات افتراضية، تحفّز المشاركين على تطوير مهاراتهم بأسلوب تفاعلي وترفيهي، وتمكنهم من تطبيق أحدث النماذج القيادية في بيئة تنافسية، لبناء قاعدة قوية، وتأهيل كوادر أمنية مؤهلة، وتزويدهم بالأساليب التي تلبي متطلبات العمل الشرطي.

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