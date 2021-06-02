بلدية دبا الفجيرة تضبط مواد تجميل غير صالحة في 15 صالوناً نسائياً

المصدر: سمية الحمادي ■ دبا الفجيرة

ضبطت بلدية دبا الفجيرة 15 صالوناً نسائياً، استخدمت مواد تجميلية منتهية الصلاحية، بكمية بلغت نحو خمسة كيلوغرامات، خلال حملة مكثفة على الصالونات ومراكز التجميل الخاصة بالرجال والنساء، خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر.

وأفاد مدير بلدية دبا الفجيرة، حسن اليماحي، بأن الحملات أسفرت عن مصادرة 799 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة، وخمسة كيلوغرامات و75 غراماً من المواد التجميلية المنتهية الصلاحية، وستة كيلوغرامات من المواد الاستهلاكية، و1.5 كيلوغرام من المواد المحظورة.

وأوضح أنه نظراً للإقبال المتزايد على الصالونات خلال أيام العيد، كثفت فرق التفتيش الحملات على الصالونات ومراكز التجميل النسائية، والمحال التجارية والمؤسسات ذات العلاقة في مدينة والمناطق التابعة لها خلال فترة رمضان وعيد الفطر، وبلغت الجولات التفتيشية 560 جولة، أسفرت عن تحرير 83 مخالفة، منها ثلاث مخالفات لصالونات رجالية، و15 مخالفة لصالونات نسائية، وخمس مخالفات لمحال غسيل الملابس، وإنذار 46 منشأة غير ملتزمة.

وأوضح أن فرق التفتيش تجري زيارات تفتيشية روتينية، للتأكد من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة، وفقاً للضوابط المعمول بها.

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