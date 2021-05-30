شرطة أبوظبي: ترك الأطفال دون رقابة على الشواطئ يعرض حياتهم للخطر
وناشدت أولياء الأمور بضرورة مراقبة أبنائهم حتى وإن كانوا يجيدون السباحة ، والحرص على ارتداء الطفل السترة الواقية من الغرق عند اللعب بالماء ولفتت إلى أهمية مراقبة الأطفال الذين يعانون التشنجات العصبية والمصابين بعجز حركي أثناء السباحة .
ونبهت الآباء والامهات إلى ضرورة عدم الانشغال بالهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي أثناء ممارسة الأطفال السباحة لأنه خلال دقائق قليلة قد تحصل حادثة الغرق في حال عدم اليقظة والقرب من الأطفال.
وذكرت أن الإهمال يعد سبباً رئيسياً في حوادث غرق الأطفال مما يتطلب عدم الانشغال عنهم والحرص على اتباع الإجراءات الوقائية موضحة أن كثير من حوادث غرق الأطفال تقع بسبب إهمال الأسرة وعدم الإلمام بالسباحة
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