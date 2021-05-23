إنقاذ طفل تاه بجبل ينس في رأس الخيمة 12 ساعة

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

أنقذت تسعة فرق مشتركة ومتعاونة مع شرطة رأس الخيمة وإدارة الدفاع المدني، طفلاً آسيوياً يبلغ من العمر عامين وتسعة أشهر، تاه في منطقة وعرة بجبل ينس في إمارة رأس الخيمة، عصر أول من أمس.

وأوضحت شرطة رأس الخيمة أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من أسرة الطفل، عصر أول من أمس، تفيد بفقدانها طفلها في منطقة جبل ينس، أثناء رحلة عائلية إلى المنطقة وفشل محاولاتها في العثور عليه.

وأضافت أنه فور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق بحث متكامل ضم عناصر من التحريات والمباحث الجنائية وإدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، وقسم الإنقاذ والإسعاف الوطني، ووحدة الكلاب البوليسية، ودوريات الشرطة المتخصصة، ومركز شرطة الدقداقة الشامل، وأهالي المنطقة، وفريق هزاع فزاع للمغامرات، بالإضافة إلى طائرة عمودية من المركز الوطني للبحث والإنقاذ، وباشرت عملية بحث واسعة رغم حلول الظلام على الطفل المفقود على مدار 12 ساعة متواصلة.

وأضافت أن جهود البحث تكللت بالنجاح في الساعة السادسة من صباح أمس، حيث عثر أحد أعضاء فريق هزاع فزاع للمغامرات على الطفل نائماً من دون أن يتعرض لأي إصابات تذكر، سوى بعض الخدوش البسيطة، وتم تسليمه لوالديه وسط أجواء من الفرح.

ودعت شرطة رأس الخيمة مرتادي المناطق الجبلية إلى توخي الحذر ومراقبة ومتابعة أطفالهم خلال وجودهم في المناطق الوعرة، حفاظاً على سلامتهم من الفقدان أو السقوط من مكان مرتفع، مشيدة بجهود كل المشاركين في عملية البحث بشكل عام، وفريق هزاع فزاع للمغامرات على وجه الخصوص، لما بذله من جهود جبارة في عملية البحث عن الطفل المفقود، والعثور عليه وإعادته إلى حضن والديه.

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