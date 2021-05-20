شرطة الشارقة تدشن 3 محطات جديدة لفحص وتسجيل المركبات الخفيفة

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

دشنت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع شركة "أدنوك"، ثلاثة محطات جديدة لتقديم الخدمات المتكاملة الخاصة بفحص المركبات الخفيفة داخل محطات أدنوك في مناطق (التعاون، والصناعية 12، والمرقاب) بمدينة الشارقة، بمعدل حارة واحدة بكل محطة تخدم أكثر من (100) مركبة في اليوم الواحد، وذلك بحضور العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، والمقدم خالد محمد الكي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، والمقدم ماجد النعيمي نائب مدير الإدارة، والمقدم محمد أحمد المحرزي رئيس قسم الفحص الفني بشرطة الشارقة.

وقال العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة إن تدشين محطات فحص المركبات الثلاثة، يأتي في إطار حرص القيادة على تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، واستكمالاً لخطة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين شرطة الشارقة وشركة أدنوك، والتي تهدف إلى خدمة أكبر شريحة من الجمهور، خاصة وأن محطات الخدمة التي جرى تدشينها تقع ضمن المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية بمدينة الشارقة، وتشتمل الخدمات التي تقدمها على فحص المركبات الخفيفة لأغراض التسجيل، وتجديد الملكية، والتصدير.

وأضاف العميد الناعور، أن المواقع الجديدة تعد إضافة حقيقية للمحطات السابقة التي جرى تدشينها من قبل بالشراكة مع عدد من الشركات العاملة في ذات المجال، ليرتفع بذلك عدد المحطات التي تقدم تلك الخدمات إلى (14) محطة موزعة على مستوى الإمارة، تعد الأفضل والأحدث من نوعها في تقديم هذا النوع من الخدمات، وتسهم بصورة فاعلة في تخفيف العبء عن مراكز الفحص الأخرى من خلال تقديم خدمات راقية ذات جودة عالية لفحص وتسجيل المركبات وفق أحدث الأنظمة المعمول بها عالمياً.

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