أم القيوين ترصد مخالفات «مسافة الأمان» بمنظومة ذكية

المصدر: أم القيوين - الإمارات اليوم

أفادت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، بأنها ستتولى تطبيق منظومة ذكية لرصد المخالفات المرورية الناجمة عن عدم ترك مسافة الأمان الكافية بين المركبات على طرق إمارة أم القيوين، تجسيداً للدور الكبير لوزارة الداخلية في الحفاظ على سلامة السائقين ونشر الأمن والأمان على الطرقات.

وأوضحت أن الهدف من تطبيق المنظومة الذكية الحد من وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة وخسائر في الأرواح والممتلكات، والتي يتسبب فيها بعض السائقين نتيجة عدم تركهم مسافة كافية بينهم وبين المركبة التي أمامهم.

وسيتم مخالفة السائقين غير الملتزمين بترك مسافة أمان كافية، وتنص المادة 52 من قانون السير والمرور على أن «عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية، غرامة 400 درهم وأربع نقاط مرورية».

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