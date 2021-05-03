تبرير غريب من زائرة عثر في حقيبة سفرها على كيلو كوكايين بمطار دبي

المصدر: محمد فودة-دبي

ساقت زائرة إفريقية تبريراً غريباً حين عثر مفتشو الجمارك بمطار دبي على كيلو و180 غراماً من الكوكايين في قاع حقيبة سفرها، إذ ادعت أنها اشترت حقيبة سفر من أحد المتاجر في بلادها ولم تكن تعلم باحتوائها على مخدرات، وأحيلت إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتها.

وقالت مفتشة بجمارك دبي في التحقيقات إن أحد زملائها شك في حقيبة المتهمة، فأحيلت إليها، وبتفتيش الحقيبة عثر في قاعها على ثلاث لفافات من الكوكايين، وبمواجهة المتهمة، أنكرت معرفتها بالمخدرات، مدعية أنها حضرت إلى الدولة للعمل في تجارة الأقمشة، واشترت الحقيبة قبل يوم من مغادرة دولتها، ولم تكن تعلم بمحتوياتها.

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