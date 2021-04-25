منذ بداية رمضان.. شرطة أبوظبي تُحيل لنيابة "الأزمات والكوارث" 39 مخالفة لـ"منع وتقييد التجمعات"

أحالت شرطة أبوظبي إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث منذ بداية شهر رمضان 39 مخالفة تطبيقًا لقرار منع وتقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات العامة أو الخاصة أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة "العزب" بإمارة أبوظبي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

أحالت شرطة أبوظبي إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث منذ بداية شهر رمضان 39 مخالفة تطبيقًا لقرار منع وتقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات العامة أو الخاصة أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة "العزب" بإمارة أبوظبي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

أحالت شرطة أبوظبي إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث منذ بداية شهر رمضان 39 مخالفة تطبيقًا لقرار منع وتقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات العامة أو الخاصة أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة "العزب" بإمارة أبوظبي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأهابت نيابة الطّوارئ والأزمات والكوارث وشرطة أبوظبي بالجمهور التقيد بالتعليمات الوقائية والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة للحد من انتشار مرض كوفيد-9، حرصا على صحتهم وتجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون والعقوبات التي تقضى بالغرامة 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوة والتنظيم و5 آلاف درهم لكل من شارك.