شرطة دبي تضبط سائقا متهورا اخترق نقطة تفتيش وعرض حياة الناس للخطر

المصدر: محمد فودة-دبي

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على شاب من أصحاب السوابق يدعى " ع.إ.ع" يبلغ من العمر 21 عاماً، لعدم امتثاله لأوامر الدوريات، وتجاوزه نقطة تفتيش في إمارة الشارقة بكل رعونة وقيادة مركبته بطيش وتهور معرضاً حياتهوسلامة مستخدمي الطريق للخطر،

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري إن هذا الشاب خالف بتصرفه غير المسؤول قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، والقانون رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور.

مؤكداً أن شرطة دبي لن تتهاون مع مّن يرفضون الامتثال للأوامر الشرطية ويعرضون حياة مستخدمي الطريق الآمنين للخطر.

وأضاف أن شرطة دبي اتخذت الإجراءات القانونية بحق الشاب الذي يعتبر من أصحاب السوابق الجنائية ومطلوب للجهات الشرطية، وأحالت ملفه إلى النيابة العامة تمهيداً لمثوله أمام العدالة والقضاء لينال العقوبة القانونية.

وحول تفاصيل الواقعة، قال العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت المتهم وهو يقود مركبة بصورة خطرة، ويرفض التوقف والامتثال لأوامر رجال الشرطة عند توقيفه في نقطة تفتيش في إمارة الشارقة،وتعمده قيادة مركبته بطيش متجاوزاً النقطة، منتهكاً القوانين القوانين إلى أن وصل إلى إمارة دبي.

وأضاف أن شرطة الشارقة تواصلت مع إدارة مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي لمتابعة المركبة ، وتم على الفور توجيه الدوريات الشرطية إلى المسار الذي يسلكه، ثم حاولت إيقافه عبر استخدام الإشارات التحذيرية لكنه رفض الامتثال مرة أخرى للأوامر واستمر في قيادة مركبته بطيش وتهور في دبي،معرضاَ حياة الناس للخطر إلى أن تم ضبطه.

وأكد الجلاف أن النوع من الأفعال غير المسؤولة يعتبر غريباًعلى المجتمع وجريمة جنائية يعاقب عليها القانون، مثمناً التعاون المستمر والمتواصل مع شرطة الشارقة في العمل على تعزيز الأمن والأمان، والحفاظ على حياة الناس، وضبط المخالفين للأنظمة والقوانين المعمول بها.

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