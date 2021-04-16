ضبط 1863 دراجة مخالفة في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أفاد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، المقدم محمد علاي النقبي، بأن الحملة التي نفذتها الإدارة، بالتعاون مع بلدية الشارقة، وشركة «بيئة»، لضبط الدراجات الكهربائية والنارية والهوائية المخالفة بمختلف أرجاء الإمارة، أسفرت عن ضبط 1863 دراجة في مختلف المناطق بمدينة الشارقة، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح أن الحملة ضبطت 392 دراجة نارية، و1290 دراجة هوائية، و181 دراجة كهربائية، لافتاً أن أبرز المخالفات في قيادة تلك الدراجات في أماكن وطرق غير مخصصة لها، وعدم التزام قائديها باشتراطات السلامة الخاصة، مثل ارتداء الخوذة واللبس الفسفوري، وغيرها من الاشتراطات التي تضمن سلامة مستخدميها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

ودعا مستخدمي الدراجات إلى الالتزام بالنطاق المحدد لها.

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