شرطة الشارقة تضبط 1863 دراجة كهربائية ونارية وهوائية مخالفة

المصدر: الإمارات اليوم – الشارقة

أفاد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، المقدم محمد علاي النقبي أن الحملة أسفرت عن ضبط (1863) دراجة في مختلف المناطق بمدينة الشارقة خلال الربع الأول من العام الحالي 2021م، تتمثل في (392) دراجة نارية، و(1290) دراجة هوائية، و(181) دراجة كهربائية، لافتاً أن أبرز المخالفات في قيادة تلك الدراجات بالأماكن والطرقات الغير مخصصة لها، وعدم إلتزام قائديها بإشتراطات السلامة الخاصة، مثل إرتداء الخوذة واللبس الفسفوري، وغيرها من الإشتراطات التي تضمن سلامة مستخدميها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وتابع: تأتي هذه الحملة في إطار الحملة التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة المرور والدوريات وبالتعاون مع بلدية الشارقة، وشركة (بيئة)، لضبط الدراجات الكهربائية والنارية والهوائية المخالفة بمختلف أرجاء الإمارة، وتماشياً مع أهدافها التي تجسد استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات قائدي تلك الفئة من الدراجات إلى استخدامها ضمن النطاق المحدد لها، والالتزام بقواعد السير والمرور، وإتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تحول دون تعرضهم للحوادث وتضمن سلامتهم

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