شرطة رأس الخيمة تراقب الطرق بدراجات نارية

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أعلنت شرطة رأس الخيمة عن تخصيص دراجات نارية لمراقبة الطرق والميادين، والتقاطعات الداخلية والخارجية، وفي الأسواق، وأمام دور العبادة والمساجد، لتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة المرورية على الطرق، وتقليل فرص وقوع الحوادث، وتوفير الانسيابية في الحركة المرورية، ومنع تكدس المركبات على الطريق، وفك الاختناقات في الطرق التي تشهد كثافة في أعداد المركبات.

وأفاد مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، بأن شرطة رأس الخيمة حريصة على تعزيز الثقافة المرورية لدى السائقين ومستخدمي الطريق على مستوى إمارة رأس الخيمة، وتجسيدها لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

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