"مدنية دبي" تحكم بتعويض 10 ملايين درهم لصالح روضة المعيني

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام المدعى عليهم في قضية ضحية الخطأ المهني روضة النعيمي بتعويضها بمبلغ عشرة ملايين درهم عما أصابها من مضاعفات صحية نتيجة الجراحة الطبية الخاطئة التي أجريت لها بأحد المراكز الطبية.

وكانت محكمة التمييز في دبي قضت برفض الطعون المقدمة من الأطباء المتورطين في قضية روضة المعيني وهم الطبيب الجراح، وطبيب التخدير، وفني التخدير، على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في القضية الجزائية الخاصة بالمجني عليها والذي تقرر بموجبه تأييد إدانتهم التي قضت بها المحكمة الابتدائية ومعاقبتهم بالحبس لمدة سنة وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وتغريم مركز الجراحات اليومية الذي أجريت فيه الجراحة للمجني عليها 300 ألف درهم، درهم وإلزام جميع الأطباء بتأدية مبلغ التعويض المدني المؤقت المطالب به.

وبدأت أحداث الواقعة في أبريل من العام الماضي، حين شعرت المجني عليها بصعوبة في التنفس من خلال أنفها، فلجأت إلى المتهم الأول (طبيب الأنف والأذن والحنجرة) الذي فحصها، وشخّص حالتها بأنها تعاني انحرافاً في حاجزها الأنفي، وتحتاج إلى تدخل جراحي وتجميل بالأنف، وحدد لها موعداً لإجراء الجراحة بتاريخ 23 أبريل الماضي، بأحد مراكز جراحات اليوم الواحد غير المهيأة لإجراء هذا النوع من الجراحات، في حضور المتهمين الثاني (طبيب التخدير)، والثالث (فني التخدير المساعد له).

وخلص تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية إلى أن الطبيب الجراح وطبيب التخدير ارتكبا خطأ جسيماً في حق المريضة روضة المعيني، وهما يتحملان المسؤولية الكاملة عما حدث لها من أضرار صحية ومضاعفات جسيمة، كما حمَّل التقرير المركز الطبي أيضاً جزءاً من المسؤولية.

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