شرطة الشارقة تطلق حملة لضبط الدراجات النارية والهوائية المخالفة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع شركة «بيئة»، حملة لضبط الدراجات الكهربائية والنارية والهوائية المخالفة، انطلاقاً من حرصها على سلامة قائدي تلك الدراجات، وسلامة مستخدمي الطرق، تماشياً مع أهدافها التي تجسد استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وقال رئيس قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة، الرائد محمد راشد الشحي، إن الإدارة أطلقت حملة ضبطية واسعة للحد من استخدام الدراجات الكهربائية والدراجات النارية والهوائية على الطرق الرئيسة والفرعية، أسفرت في أسبوعها الأول عن ضبط 104 دراجات كهربائية، و53 نارية، و305 هوائية مخالفة، وتمثلت أبرز المخالفات في قيادة الدراجات بالأماكن والطرق المخصصة للمركبات، وعدم التزام قائديها باشتراطات السلامة الخاصة، مثل ارتداء الخوذة واللبس الفسفوري، وغيرها من الاشتراطات التي تضمن سلامة مستخدميها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وأشار إلى وقوع حادث لدراجة كهربائية في إحدى المناطق الصناعية، بالتزامن مع إطلاق الحملة، حيث أسفر عن تعرض قائدها لإصابات بليغة.

ودعا قائدي الدراجات إلى استخدامها ضمن النطاق المحدد لها، مع ضرورة التقيد بارتداء خوذة الرأس والملابس الفسفورية المخصصة لذلك، واتخاذ التدابير كافة التي تحول دون تعرضهم للحوادث، وتضمن سلامتهم.

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