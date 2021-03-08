ضبط حفل زفاف مخالف ‎في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - الإمارات اليوم

رصد فريق التدقيق والمتابعة بأم القيوين حالة عدم تقيد بالإجراءات الاحترازية في حفل عرس بمنطقة السويحات 2 بأم القيوين، وذلك خلال جولته التفقدية المعتادة. ولوحظ أن المتواجدين في الحفل لم يلتزموا بلبس الكمامة أو بالتباعد الاجتماعي كما تبين أن عدد الحضور تجاوز العدد المسموح به وهو 10 أشخاص حسب التعميم الصادر من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

ويهيب الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بكافة أفراد المجتمع لضرورة الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة والتي تهدف لسلامتهم ولاحتواء المرض ومنعه من الانتشار.

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