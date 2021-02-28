62% انخفاض وفيات الحوادث المرورية في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ترأس مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للمرور للربع الأخير من العام 2020، استمع والحضور في بداية الاجتماع إلى شرح عن إحصائيات الحوادث والمخالفات المرورية، وإحصائيات تقنيات الضبط والفعاليات المرورية، ومعدلات الحوادث الخطرة وأوقات وأماكن وقوعها، مقارنة بمعدلات عدد السكان.

وأظهرت الإحصائيات انخفاض معدل وفيات حوادث المرور بنسبة 62% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، كما حقق مؤشر وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف من السكان 1.8% في العام 2020 وكان المستهدف 2.7%.

وأطلع الزفين على نتائج الحملات المرورية في العام الماضي مقارنة بالعام 2019 ومن ضمنها حملة سلامة المشاة، الانحراف المفاجئ، عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، رمضان بلا حوادث، العودة للمدارس، صيف بلا حوادث، والسرعة القاتلة، حيث بلغ عدد المستفيدين من الحملات المرورية في العام الماضي 147.561 مستفيد في العام 2020مقابل 131.808 مستفيد في العام 2019.

كما أطلع على الاحصائيات الخاصة بإدارة الفعاليات التي شاركت في 258 فعالية في العام الماضي مقارنة بـ 1211 فعاليات خلال الفترة نفسها من العام 2019، بينما بلغت عدد المواكب التي شاركت فيها 306 مواكب في العام 2020 مقابل 218 موكبا في نفس الفترة من العام 2019، فيما نظم المعهد المروري 108 دورات في العام الماضي استفاد منها 1235 شخصاُ مقابل 167 دورة في العام 2019 استفاد منها 1069 شخصاً.

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