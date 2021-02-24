بلدية عجمان تهدم 29 مبنى مهجوراً العام الماضي

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

أفادت دائرة البلدية والتخطيط، في عجمان، بأن إدارة المباني هدمت 29 مبنى مهجوراً، خلال العام الماضي، وفق خطة تضمنت حصر المباني المهجورة، والمتوقفة عن التنفيذ، والآيلة للسقوط، والمشوهة للمظهر العام.

وأوضحت، لـ«الإمارات اليوم»، أن الخطة تتضمن تنفيذ عمليات الهدم حسب الأولوية، وفي إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني، وحفاظاً على السلامة العامة، وعلى المظهر الجمالي في الإمارة.

وأفادت بأنه بعد عملية حصر المباني المهجورة، يتم إصدار تصاريح بهدمها، وبعدها يتم تنفيذ عمليات الهدم وفق الشروط والإجراءات اللازمة، خصوصاً في ما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة وموافقة الجهات ذات الاختصاص، بحيث تكون كل الاشتراطات متوافرة في الموقع المطلوب هدمه، إذ تعتمد الإدارة حزمة من الخطوات والإجراءات قبل تنفيذ الهدم.

وبينت أن لديها قاعدة بيانات تتناول العمر الافتراضي لكل مبنى، منذ تاريخ إصدار شهادة الإنجاز الخاصة بكل مبنى، سواء كان سكنياً أم تجارياً أم صناعياً، وهناك دراسات حول إطالة عمر المباني.

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