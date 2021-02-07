50 ألف درهم لمخالفي الإجراءت الإحترازية في حفل على يخت بدبي

المصدر: محمد فودة-دبي

حررت شرطة دبي بالتعاون مع "دائرة السياحة" مخالفات بقيمه 50 الف درهم لعدد من الأشخاص أقاموا حفلة خاصة على متن يخت تجاري من دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وتم ايقاف رخصة الجهة المشغلة لليخت لمدة شهر.

ودعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، عبر الاتصال بالرقم المجاني 901 أو عبر خدمة «عين الشرطة» المتوافرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية.

وأكدت أنها خصصت الرقم 901 وخدمة «عين الشرطة» من أجل تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في إطار حرصها المستمر على سلامة المجتمع وحمايته، مشيرةً إلى أن الجميع مسؤول وشريك في دعم الجهود التي تبذلها الدولة في تعزيز الإجراءات الاحترازية، من خلال حرصهم على الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

وأوضحت أن مركز الاتصال 901 المخصص للحالات غير الطارئة يستقبل البلاغات المُقدمة من أفراد الجمهور من خلال موظفين مُختصين، يعملون على مدار 24 ساعة، ويحرصون على سرعة الاستجابة للحالات والبلاغات.

إلى ذلك تجاوب عدد كبير من أفراد الجمهور مع دعوة شرطة دبي للإبلاغ عن مخالفي الإجراءات الاحترازية وتلقت أكثر من ألف بلاغ من الجمهور ضد أشخاص لم يلتزموا بالتدابير الوقائية خلال الأسبوع الماضي فقط.

وناشدت شرطة دبي أفراد المجتمع بتحمل مسؤولياتهم والمساهمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الرقم 901 أو عبر خدمة "عين الشرطة" لمستخدمي التطبيق الذكي.

لمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، شرطة دبي بالتعاون مع "دائرة السياحة" تضبط وتحرر مخالفات بقيمه 50 الف درهم لعدة أشخاص أقاموا حفلة خاصة في يخت تجاري من دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وتم ايقاف رخصة الجهة المشغلة لليخت لمدة شهر. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/pNNObPTd1I — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 7, 2021

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