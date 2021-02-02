وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين في تصادم بين 3 حافلات بدبي

المصدر: محمد فودة-دبي

توفي شخصان وأصيب 10 آخرون بإصابات متفاوتة في حادث تصادم وقع بين ثلاث حافلات على شارع الخيل في دبي، نتيجة انحراف مفاجئ من قبل سائق إحدى الحافلات عن مساره، واصطدامه بالحافلتين اللتين كانتا تسيران في مسارهما الصحيح.

وانتقل العميد سيف مهير سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، يرافقه نائبه بالوكالة المقدم محمد عبدالله خلفان، ومناوبو قسم خبراء المعاينة من إدارة حوادث السير، لمعاينة الحادث، وجمع الأدلة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ للقيام بمهامها، كما تم على وجه السرعة أخذ الإجراءات اللازمة.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور، العميد سيف مهير سعيد المزروعي من موقع الحادث، إن بلاغاً ورد صباح اليوم في الساعة 6.30 إلى غرفة القيادة والسيطرة بالقيادة العامة لشرطة دبي عن وقوع حادث اصطدام بليغ بين ثلاث حافلات على شارع الخيل، فانتقلت على الفور الدوريات المرورية إلى مكان الحادث.

وأضاف "أنه من خلال المعاينة الأولية تبين أن الحادث وقع نتيجة انحراف حافلة من مسربها إلى جهة اليسار، ما تسبب في اصطدامها بحافلة أخرى كانت في مسارها الصحيح، ومن شدة الاصطدام انحرفت مرة أخرى إلى جهة اليمين واصطدمت بالحافلة الثانية، ثم انحرفت واصطدمت بحاجز حديدي وتدهورت، وأدى ذلك إلى وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين بإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة والبسيطة".

وأكد العميد سيف مهير المزروعي أن الانحراف المفاجئ يعد من أخطر السلوكيات التي حذرت شرطة دبي منها مراراً ، مشيراً إلى أن معظم الحوادث التي وقعت في الشوارع الخارجية كانت نتيجة مخالفات وأخطاء تسببت في إزهاق أرواح أبرياء، مناشداً الجميع الالتزام وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، والتقيد بقانون السير والمرور، حفاظاً على أرواح وسلامة مستخدمي الطريق.

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