إلزام رجل بسداد 57 ألف درهم لطليقته.. قيمة الديكور

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ألزمت محكمة العين الابتدائية رجلاً بأن يؤدي إلى طليقته مبلغ 57 ألفاً و452 درهماً، قيمة تحسينات وإضافات أدخلتها على منزله أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما.

وكانت المرأة أقامت دعوى قضائية مطالبة بإلزام طليقها بأن يؤدي لها 71 ألفاً و922 درهماً، قيمة ديكورات وإضافات للمنزل، أجرتها خلال قيام العلاقة الزوجية بينهما. كما فرشت المنزل، وسددت الفواتير، مع وعد من المدعى عليه بسدادها، إلا أنه ماطل بالسداد.

وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة، أن المبلغ المترصد في ذمة المشكو عليه للشاكية يبلغ 57 ألفاً و452 درهماً.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن أوراق القضية تشير إلى أن المبلغ عبارة عن تحسينات لمسكن الزوجية، وهو ما أثبته تقرير الخبير المودع في ملف الدعوى. ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن المدعية أجرت تحسينات على المنزل المملوك للمدعى عليه أثناء العلاقة الزوجية، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمة المشكو ضده من قيمة التحسينات التي أضافتها الشاكية.

وحكمت المحكمة بإلزامه بأن يؤدي لها 57 ألفاً و452 درهماً.

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