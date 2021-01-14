إنقاذ مواطن سقط من مرتفع جبلي في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أنقذ قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة، مواطناً في العقد الخامس من عمره، تعرض للسقوط من مرتفع جبلي، بمنطقة (التلع) بالقرب من جبل مبرح في رأس الخيمة. وقال رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، العقيد طيّار سعيد راشد اليمّاحي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً، يفيد بانزلاق وسقوط مواطن من مرتفع جبلي وتعرضه لإصابات بسيطة ورضوض. وأوضح أنه فور تلقي البلاغ تم إرسال قسم جناح الجو إلى الموقع بالقرب من جبل مبرح، وتم مسح المنطقة، والعثور على المواطن المُصاب وتقديم العون والمساعدة له ونقله إلى مستشفى صقر في رأس الخيمة للاطمئنان عليه وتلقي العلاج اللازم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news