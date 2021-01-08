51 ألف كاميرا أمنية ومرورية في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أفادت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بإضافة 51 ألف كاميرا مراقبة على مستوى مدن ومناطق إمارة الفجيرة المختلفة، لرصد التجاوزات، وتعزيز نسبة الشعور بالأمان، وتمكين من السيطرة على الأوضاع الأمنية والمرورية.

وأوضحت أن غرفة العمليات تحرص على تقديم أفضل الخدمات لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات، وتعزيز الأمن والأمان بالإمارة، لافتة إلى أنه تم تزويد غرفة العمليات، أخيراً، بنظام كاميرات المراقبة الجديدة، يطلق عليه «زام» البالغ عددها 51 ألف كاميرا موزعة على مختلف أرجاء الإمارة.

وعرفت القيادة نظام زام بأنه نظام مهم في تحقيق السيطرة الأمنية، ورصد التجاوزات وتعزيز نسبة الشعور بالأمان، والتمكين من السيطرة على الأوضاع المرورية، إذ أسهم النظام منذ البدء فيه بخفض الجريمة بشكل واضح، وحقق السيطرة الأمنية، ووفر شروط السلامة العامة، وأسهم في كشف العديد من الجرائم والحوادث والظواهر، إذ يعد الحارس الإلكتروني للإمارة.

وأكدت أن نظام زام الجديد يعتمد على فريق متخصص يعمل بالنظام مهمته تشغيل ومراقبة الكاميرات على مدار الساعة، وتم تدريب الفريق على سرعة الاستجابة في التعامل مع البلاغ بحرفية.

ولفتت القيادة إلى أن الكاميرات تعمل بمستوى عالٍ وكفاءة واضحة، والنظام معني بالدرجة الأولى بتحقيق السيطرة الأمنية، إذ تمكن الكاميرات رجال الشرطة من الوصول إلى مقاطع الفيديو المباشرة عن بُعد، وتخزينها، كما يتيح اعتماد تقنية التعرف إلى الوجوه لكل من الكيانات العامة والخاصة التحقق على الفور من هوية أي شخص تلتقطه عدسة الكاميرا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news