بلدية الشارقة تحجز 213 قارباً ومقطورة مهملة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أفادت بلدية مدينة الشارقة، بتنفيذ حملات تفتيشية لرصد السلوكيات السلبية ومشوّهات المظهر العام واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها في إطار حرصها على تعزيز المظهر الجمالي للإمارة، أسفرت عن حجز 213 قارباً مهملاً ومقطورة تالفة وإزالة أدوات ومعدات صيد مهملة.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين، خالد بن فلاح السويدي، أن فرق التفتيش تواصل حملاتها على كل مناطق المدينة لرصد مشوّهات المظهر العام، لافتاً إلى أن البلدية نفذت أكثر من 20 ألف زيارة تفتيشية، منذ بداية العام الجاري، أسفرت عن حجز 213 قارباً مهملاً ومقطورة تالفة وإزالة أدوات ومعدات صيد مهملة تشوه المظهر الحضاري.

وأوضح أنه بعد رصد القوارب المهملة والمشوهات تم إشعار أصحابها بضرورة إزالتها ومنحهم مهلة كافية لتعديل أوضاعها، بعد ذلك تم تنفيذ عملية الإزالة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتقديم الدعم اللازم لها في إطار تكامل أدوار كل الجهات.

وقال رئيس قسم مراقبة نظافة المدينة، جمال عبد الله المازمي، إن هناك قوارب تم رصدها على شواطئ المدينة تم استغلالها للسكن أو تخزين مختلف الأدوات والمعدات ومنهم من حولها إلى مطبخ، كما تم رصد مقطورات تالفة ومتروكة بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة وتشوّه المظهر الجمالي للمدينة، وتولت البلدية إزالتها وحجزها بالتعاون مع شركة بيئة.

ومن جانبه أفاد رئيس قسم العمليات في البلدية، محمد الكعبي، بأن فك حجز القوارب يتم من خلال مراجعة إدارة الرقابة والتفتيش البلدي في المنطقة الصناعية الخامسة، ودفع الغرامات والمخالفات واستلام تصريح فك الحجز.

وأشار إلى أن البلدية تكافح كل الظواهر السلبية من خلال تكثيف الحملات ونشر التوعية بين أفراد المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى التفتيش الدوري أو متابعة البلاغات الواردة من مركز الاتصال.

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