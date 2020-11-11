4 موقوفين في شرطة الشارقة يعتنقون الإسلام

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أشهر أربعة موقوفين من جنسيات مختلفة في مركزي شرطة دبا الحصن والذيد الشامل، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، اعتناقهم الإسلام، ونطق الشهادتين أمام الجهة القضائية، بحضور عدد من الضباط وأصحاب الاختصاص.

وقال الموقوفون إن المعاملة الطيبة والاهتمام الذي لمسوه من جانب المسؤولين، إلى جانب التعرف بصورة أوضح على جوهر الدين الإسلامي، وما يدعو إليه من قيم المحبة والرحمة والتسامح، من خلال المحاضرات التي تلقوها على أيدي أئمة متخصصين، كل ذلك دعاهم إلى اعتناق الدين الإسلامي وإشهار إسلامهم.

وأكد مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية بالإنابة، العميد خالد الحمادي، أن اقتناعهم بالإسلام ديناً ومنهجاً للحياة، يرجع إلى المعاملة الحسنة الطيبة التي لقوها أثناء تواجدهم على ذمة إحدى القضايا، وما رأوه من حسن أخلاق المسلمين، والتعامل الحسن من قبل رجال الشرطة، والمعاملة الإنسانية المستمدة من الدين الإسلامي السمح، إلى جانب شرح تعاليم الدين الإسلامي لهم، والأعمال التي ينال بها المسلم رضا الله سبحانه وتعالى.



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