النيابة الاتحادية تجري 829 تحقيقاً عن بُعد في أكتوبر

المصدر: أحمد عابد ■أبوظبي

أجرت النيابة الاتحادية 829 تحقيقاً عن بُعد، خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ970 تحقيقاً خلال سبتمبر الماضي، و802 تحقيق خلال أغسطس الماضي، بحسب إحصاءات نشرتها النيابة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر».

وذكرت إن إجمالي القضايا المتصرف فيها، خلال الشهر الماضي، بلغ 2039 قضية، بنسبة تصرف بلغت 99%، فيما بلغ عدد القضايا المحفوظة 418 قضية، وإجراءات تنفيذ الأحكام بلغت 6284 إجراء، ونفذت 10 آلاف و136 طلباً إلكترونياً، و611 أمراً جزائياً.

يذكر أن النيابة العامة الاتحادية توفر، من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، 40 خدمة إلكترونية عبر منصاتها، لتلبية احتياجات المتعاملين بسهولة ويسر، ومن دون الحاجة إلى الحضور شخصياً لمراكز إسعاد المتعاملين، وتوفر النيابة خدمات رئيسة وفرعية، تتضمن التنفيذ والخدمات المالية، والعامة والمعلوماتية، والعرائض والتظلمات، ونسخ التصوير، والطعن على الأحكام، والكفالات، والأمانات، والاستعلام عن القضايا، والخبراء والمحامي والمترجمين، ومتابعة حالات الطلبات الإلكترونية، وتوفير التواصل مع النيابة.

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