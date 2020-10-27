ضبط 6 سائقين قادوا مركباتهم بتهور في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

ضبطت شرطة رأس الخيمة، ستة أشخاص قادوا مركباتهم بطيش وتهور بطريقة تشكل خطورة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وحذّر مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، السائقين من القيادة بطيش وتهور، والابتعاد عن السباقات والاستعراضات التي تعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، مؤكداً أنه سيتم تطبيق القانون على المتهورين وإيقافهم وحجز مركباتهم وتحويلهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وأوضح الحميدي أن عقوبة قيادة المركبة بطريقة تعرّض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة، تصل إلى غرامة 2000 درهم، و23 نقطة مرورية، وحجز المركبة 60 يوماً.

وأضاف أن شرطة رأس الخيمة أطلقت حملة مرورية تحت شعار (السلامة المرورية مطلب وهدف) لنشر الوعي المروري وتعزيز السلوكيات الإيجابية للسائقين ضمن خطة السلامة المرورية لجعل الطرق أكثر أمناً، بناء على توجيهات قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي.

وأوضح أن الحملة تأتي لتحسين سلامة الطرق وفرض سلطة القانون على الطريق للحد من الحوادث المرورية، والوصول لأعلى مستويات السلامة المرورية في الإمارة، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجان ميدانية لأعمال التفتيش والضبط في مختلف الطرق الداخلية والخارجية والمناطق البعيدة لضبط السائقين المخالفين وغير الملتزمين بقواعد السير والمرور خصوصاً في الأوقات المتأخرة من الليل، وستستمر الحملة لمدة شهر.

وطالب مستخدمي الطريق ضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرورية وعدم تجاوزها للمحافظة على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق وممتلكاتهم للوصول الي مجتمع آمن وخالِ من الحوادث المرورية.

وأوضح الحميدي أن المشاركة في التجمعات والاستعراض والتباهي بقيادة المركبة والتفحيط أو تأدية حركات خطرة حتى المشاركة في نشر مقاطع فيديو تحتوي على تلك التصرفات والسباقات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

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