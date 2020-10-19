ضبط عصابة حاولت تهريب 1.6 كيلوغرام من الذهب

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أحبطت شرطة مطار الشارقة مخططاً لتهريب 1.6 كيلوغرام من الذهب بطريقة احتيالية، تقدّر قيمتها بنحو 312 ألف درهم، حيث تم ضبط الجناة أثناء محاولتهم الخروج بها عبر إحدى الرحلات الجوية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الاشتباه في شخصين من الجنسية الآسيوية عند نقطة تفتيش الأمتعة بمطار الشارقة الدولي، أثناء محاولتهما تمرير زجاجات عطرية جديدة موضوعة في صندوق توحي بأنها مواد وزيوت عطرية.

وأفادت شرطة مطار الشارقة بأن فريق العمل تمكن من كشف مخطط التهريب، حيث استخدم المهربون 42 زجاجة عطر، بعد إفراغها بشكل كامل من المواد العطرية، واستبدالها ببودرة الذهب، وخلطها بمواد كيميائية أخرى، ليخدعوا موظفي التفتيش بأنها زجاجات عطرية، وجرى تغليفها بصورة متقنة شبيهة بالأصل لإتمام مخطط التمويه.

وأضافت: «تم إخطار إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة لمتابعة الحادثة، وكشف أي تفاصيل أخرى مرتبطة بالعصابة، وبتشكيل فريق عمل متخصص، تبين أن طرفاً ثالثاً، ورابعاً، خلف تلك الجريمة، والتخطيط لتهريب الذهب إلى خارج الدولة، وتم إعداد كمين محكم، ليتم ضبط المشتبه فيهما، وبالتحقيق معهما اعترفا بأنهما من اشتريا بودرة الذهب الخالص، الذي تم خلطه بمواد أخرى حتى يبدو كأنه سائل عطري، وقاما بإعطائها للمتهمين الأول والثاني، لتهريبها إلى خارج الدولة».

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