«مليونير وهمي» يحتال على شركة هدايا

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح ثلاثة متهمين احتالوا على شركة متخصصة بالهدايا باستخدام كشف حساب بنكي مزور، واستولوا على هدايا بقيمة 25 ألف درهم (هاتفان وزجاجتا عطر وباقة ورود طبيعية)، بعد ادعاء أحدهم أنه من عائلة ثرية في دبي ويعمل رئيساً تنفيذياً لشركة طيران معروفة يملكها والده، ولديه طائرة خاصة، ما دفع الشركة المجني عليها إلى إرسال الهدايا إلى المتهمين الآخرين في القضية.

وقال رئيس نيابة في نيابة بر دبي المستشار أحمد عبدالله العطار، إن المتهم الأول اشترك مع آخر (مجهول) في تزوير كشف حساب مصرفي، لتنفيذ عملية تحويل وهمي للشركة المجني عليها، وإرسال صورة كشف الحساب المزور عبر تطبيق «واتس أب» لإقناع مسؤوليها بأنه قام فعلياً بتحويل المبالغ المطلوبة لشراء الهدايا المشار إليها بقيمة 25 ألفاً و800 درهم، وبناءً على هذه الرسالة وقناعة موظفي الشركة بإجراء التحويل أرسلوا البضاعة.

وأشار العطار إلى أن المتهم الأول أوهم الشركة المجني عليها بطريقة احتيالية وبانتحال صفة غير صحيحة واتخاذ اسم كاذب، أنه الرئيس التنفيذي لشركة طيران متخصصة في تأجير الطائرات الخاصة، وأنه من العائلات الثرية في دبي، ووالده يملك شركة معروفة وأنه خارج الدولة، وطلب هدايا عبارة عن هاتفين نقالين من نوع «آيفون إكس» وزجاجتي عطر وباقة من الورود الطبيعية لضيفين داخل الدولة يحتفلان بمناسبة سنوية، ولحبك الحيلة زوّدهم بصورة من كشف الحساب المزور لإثبات إمكاناته المالية، وأثبت فيها واقعة مزورة بقيامه بتحويل المبلغ من حسابه المصرفي من أحد البنوك إلى الحساب المصرفي للشركة المجني عليها على خلاف الحقيقة.

وأشار إلى أنه بناءً على التحقيقات في الواقعة فإن المتهمين الثلاثة ارتكبوا جنح تزوير محرر غير رسمي، واستعمال صور محرر مزور والاحتيال، وجنحة حيازة أموال متحصلة من جنحة الاحتيال مع العلم بها من قبل المتهمين الثاني والثالث، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الأول (غيابياً) والثاني والثالث (حضورياً) إلى محكمة الجنح والمخالفات لمعاقبتهم بأشد عقوبة طبقاً لمواد الاتهام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news