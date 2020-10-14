وفاة مواطنين وإصابة ثالث بتدهور مركبة في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تسبب انفجار إطار مركبة، والسرعة الزائدة، في وفاة مواطنين وإصابة ثالث، إثر حادث مروري، وقع أول من أمس على طريق محافز - نزوى بإمارة الشارقة، وأدى إلى تحطم المركبة بالكامل، وفق شرطة الشارقة.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة، المقدم محمد عبدالله علاي، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في تمام الساعة 4:30 من مساء أول من أمس، يفيد بوقوع حادث تدهور مركبة على طريق محافز ونزوى (فردي المسار)، وفور تلقي البلاغ، هرعت إلى موقع الحادث دوريات الشرطة والإسعاف الوطني، حيث تبين إصابة قائد المركبة وشخصين من مرافقيه بإصابات بليغة، توفي على إثرها اثنان منهم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعزا سبب وقوع الحادث إلى انفجار الإطار الخلفي من الجانب الأيسر للمركبة، والسرعة الزائدة أثناء القيادة، الأمر الذي أدى إلى انحراف المركبة عن الطريق العام جهة اليمين، ثم اندفعت إلى خارج الطريق مسافة نحو 73 متراً، نتيجة السرعة العالية التي كانت تسير بها المركبة قبل انفجار الإطار، واستقرارها وسط الكثبان الرملية على جانب الطريق، بعد تدهورها ثلاث مرات، وانفصال الإطار المنفجر مسافة نحو 205 أمتار عن المركبة، وتسببه في إحداث آثار واضحة على سطح الطريق، ما يشير إلى أن قائد المركبة كان يسير بها بسرعة كبيرة، تشكل خطراً عليه وعلى مستخدمي الطريق.

بدورها، ناشدت القيادة العامة لشرطة الشارقة قائدي المركبات التقيد بالسرعة المحددة لكل طريق، والتأكد من سلامة الإطارات والأجهزة الميكانيكية للمركبة قبل كل رحلة، مع أخذ الحيطة والحذر عند القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق.

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