تحرير 1252 مخالفة لـ "منع التجمعات والحفلات" في أبوظبي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

سجلت شرطة أبوظبي 1252 مخالفة لقرار منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات العامة أو الخاصة أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة "العزب" بإمارة أبوظبي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس #كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت أنه تم رصد المخالفات وفقاً للقرار رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار الفيروس، والذي ينص على غرامة 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوة والتنظيم و5000 درهم لكل من شارك.

وناشدت شرطة أبوظبي الجمهور التقيد بالإجراءات الاحترازية، والتعليمات الخاصة بالوقاية من خطر الإصابة بفيروس (كوفيد- 19)، لسلامتهم وسلامة أسرهم، مؤكدة أن تكاتف أفراد المجتمع ركيزة أساسية في إنجاح الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة انتشار العدوى، وحثت على ضرورة توعية النشء والحرص على تطبيق الإجراءات المطلوبة للمساهمة في سرعة عودة الحياة الطبيعية.

وأهابت التعاون في الإبلاغ عن أية تجمعات أو مخالفات للتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، وسرعة التواصل مع (خدمة أمان ) على الرقم المجاني 8002626 الرسائل النصية 2828 أو البريد الإلكتروني Aman@adpolice.gov.ae، حفاظاً على سلامة جميع أفراد المجتمع.

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