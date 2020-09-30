مجلس شباب شرطة رأس الخيمة ينظم «خطر الشائعات»

المصدر: رأس الخيمة ـ الإمارات اليوم

عقد مجلس شباب شرطة رأس الخيمة ورشة عن بعد بعنوان (خطر نشر الشائعات)، بهدف بناء حوار بين الشباب وحمايتهم وتحصينهم ضد الظواهر السلبية، وذلك تطبيقا لأهداف استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى دعم وتمكين الشباب.

ألقى الورشة النقيب الدكتور علي محمد عكش، وأدارها المهندسة سعيدة حسن الحيلي، وعرف المحاضر مفهوم الشائعة بأنها الخبر غير المتثبت منه، وهي عدم صحة المنشور الذي يكدر الجو العام، مؤكداً دور الشباب في التصدي للشائعات بزيادة الوعي الثقافي والمعرفي وطريقة تفكير منطقي وعقلاني وإتباع قواعد السلوك الأخلاقي والمبادئ العامة والمثل العليا للمجتمع للقضاء علي الشائعات، مضيفاً أن التشريعات القانونية قادرة على زجر مروجي الشائعات.

من جهته أكد المشرف العام على مجلس شباب شرطة رأس الخيمة، العقيد الدكتور ناصر محمد البكر، أن مثل هذه الورش تعمل على توعية الشباب في أمور مجتمعهم ومناقشة الموضوعات التي تهمهم بهدف إيجاد حلول لقضاياهم والتحديات التي يواجهونها، وضمان عرض أفضل الممارسات للخروج بأساليب علمية وأفكار مبتكرة للنهوض بالشباب.

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