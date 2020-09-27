شرطة أبوظبي: 317 حادثاً بسبب الانحراف المفاجئ العام الماضي

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

حذرت شرطة أبوظبي من مخالفة مرورية خطرة يرتكبها سائقون على الطرق أثناء القيادة، هي الانحراف المفاجئ بالمركبة، إذ تتسبب في وقوع حوادث مرورية جسيمة، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد وقوع 317 حادثاً بسبب هذه المخالفة.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى تفادي الأسباب التي تؤدي إلى عدم سيطرتهم على مركباتهم، وانحرافها عن مسارها، مشددة على ضرورة الانتباه والتركيز ومراقبة الطريق، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، واستخدام الإشارات الضوئية عند الرغبة في تغيير المسار واستخدام المرايا للتأكد من وجود مساحة تسمح بالانتقال إلى الحارة الأخرى، والالتزام بالسير على المسارات دون تغييرها.

وأوضحت أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ الذي من أسبابه استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث.

ودعت إلى ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور حيث يعد الانحراف المفاجئ بالمركبة من أبرز أسباب الحوادث المرورية الخطرة التي تشمل أيضاً السرعة، والانشغال عن الطريق، وصيانة المركبة وسلامة الإطارات، وعدم ترك مسافة أمان بين المركبات، وعدم مراعاة مستخدمي الطريق، وغيرها.

وأكدت أهمية الالتزام بالسرعات المقررة وعدم الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والحرص على عدم تغيير المسار إلا بعد التأكد من خلو الطريق.

وحثت السائقين على الانتباه والتركيز أثناء القيادة وعدم التعدي على خطوط عبور المشاة، والالتزام بحدود السرعة المقررة داخل المدن والشوارع الخارجية حتى يمكنهم السيطرة على المركبة، والانتباه لمفاجآت الطريق وتفادي وقوع الحوادث.

تشديد العقوبة

أفادت شرطة أبوظبي بأنه بموجب القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، تم تشديد العقوبة على مخالفة التسبب في حادث بسبب الانحراف المفاجئ، إذ يتم حجز المركبة المتسببة في الحادث إلى حين سداد صاحبها القيمة المالية لفك حجز المركبة وهي خمسة آلاف درهم، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حال عدم السداد خلال هذه المهلة، تحال المركبة للبيع في المزاد العلني، فضلاً عن ذلك يتم إلزام المخالف بالعقوبة التي نص عليها قانون السير والمرور الاتحادي على هذه المخالفة، وهي الغرامة 1000 درهم وأربع نقاط مرورية.

وبدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي اعتباراً من التاسع من سبتمبر الجاري تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، حيث تم تشديد العقوبة على عدد من المخالفات الخطرة، بحجز المركبات وإلزام أصحابها بدفع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجزها.

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