شرطة دبي تسجل 29 حادثاً مرورياً خلال 9 ساعات ضباب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تلقت شرطة دبي 2034 مكالمة هاتفية، وسجلت 29 حادثاً مرورياً، في تسع ساعات خلال فترة الضباب، بين منتصف ليلة أول من أمس حتى التاسعة من صباح أمس.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، العقيد جمعة سالم بن سويدان، ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتخفيض السرعات أثناء القيادة في الضباب، مشيراً إلى أن الضباب الكثيف يعد سبباً رئيساً في وقوع الحوادث البليغة، ما لم يتم التقيد والالتزام من جانب السائقين بالتعليمات الضرورية للقيادة في هذه الظروف، مناشداً مستخدمي الطريق ضرورة توخي الحيطة والحذر في هذه الأوقات، والالتزام بقواعد الأمن والسلامة.

وأضاف أن من الضروري اتخاذ إجراءات احترازية في مثل هذه الظروف، مثل خفض السرعة، وترك مسافة كافية بين المركبات أكثر عن المسافة الاعتيادية، وتجنب محاولة تجاوز المركبات الأخرى، وعدم تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة مع الالتزام بالإشارات الدالة على الانعطاف، والتوقف عن استخدام الأضواء العالية التي تعيق الرؤية للسائقين الآخرين، وكذلك الإشارات الأربع أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، وتجنب الوقوف وسط الطريق في حال التعرض لحادث بسيط.

ولفت إلى تكثيف الدوريات المرورية في الشوارع الخارجية بغرض التنبيه على السائقين، وإجراء عملية مسح على امتداد تلك الشوارع لمنع وقوف المركبات على كتفي الطريق، والإشراف على تحويل حركة الشاحنات إلى الاستراحات المخصصة لها، ومنعها من السير خلال أوقات الضباب لتلافي المخاطر التي قد تسببها الشاحنات نتيجة القيادة ببطء.

من جهته، قال مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، العقيد تركي بن فارس، إن إدارة المركز تلقت 2034 مكالمة هاتفية، وسجلت 29 حادثاً مرورياً، خلال فترة الضباب بين منتصف ليلة أول من أمس وحتى التاسعة من صباح أمس.

وناشد جميع السائقين اتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها جميع الجهات في الدولة، مشيراً إلى أن الحوادث المرورية التي تقع أثناء الضباب أو في الأجواء الماطرة تكون خطرة نتيجة تدني مستوى الرؤية.

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