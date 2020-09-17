«رافد» تتعامل مع 6000 حادث خلال شهر في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «رافد» لحلول المركبات عن زيادة نسبة الإبلاغ عن الحوادث من خلال تطبيق «رافد» بنسبة 20%، مؤكدة أنها سجلت نحو 6000 حادث في أغسطس الماضي.

وقال مدير إدارة الحوادث وخدمات المساعدة على الطرق لشركة «رافد» عبدالرحمن حسن كنون الشامسي، إن «رافد» توفر من خلال تطبيقها، خدمة المساعدة على الطرق للحالات الطارئة، كالتزود بالوقود، وتبديل الإطارات والبطاريات، ونقل المركبات المتوقفة بسبب الأعطال إلى ورش الوكلاء أو الورش الخاصة. وتوفر خدمة الأوتو إكسبريس، وتضم منشأة متكاملة لإصلاح المركبات المستوردة والمحلية، وخدمة الأوتو إكسبريس المتحركة، التي تتكون من ورشة عمل متنقلة متخصصة في التصليح والصيانة، وتقدم جميع الخدمات الأساسية الضرورية والعاجلة، كاستبدال الإطارات، أو إصلاحها وفق أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news