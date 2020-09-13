شرطة الشارقة تضبط شبكة مخدرات دولية مكونة من 58 شخصاً

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

ضبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة، في عملية نوعية أطلقت عليها (قبضة 7/‏‏‏7)، شبكة دولية مكونة من 58 شخصاً، سعت إلى ترويج 153 كيلوغراماً من المخدرات، تبلغ قيمتها السوقية 63 مليون درهم.

وقال قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن أفراد الشرطة تعاملوا باحترافية مع عملية ضبط الشبكة الإجرامية التي عمد أفرادها إلى استغلال ظروف جائحة (كوفيد-19)، لإدخال السموم إلى الدولة والترويج لها، إلا أن أجهزة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة حالت دون إتمام المخطط، وتمكنت من ضبط 153 كيلوغراماً من المخدرات، وضبطت جميع أطراف الشبكة المكونة من 58 شخصاً. وأضاف أن إدارة مكافحة المخدرات قامت بجهود كبيرة، خلال الشهور الماضية في رصد ومتابعة ومراقبة الشبكة، ما مكنها من الإحاطة الكلية بأعضائها والإيقاع بهم واحداً تلو الآخر.

من جهته، شرح مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة المقدم ماجد العسم، تفاصيل العملية التي بدأت بمعلومات رصدتها الأجهزة المختصة بإدارة المخدرات تفيد بوجود تشكيل عصابي مرتبط بنسيج دولي يتخذ من إحدى الدول الآسيوية مقراً له لتهريب المواد المخدرة وتخزينها والاتجار فيها وترويجها.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق لمراقبة ورصد وتحليل البيانات، ووضع خطة محكمة للإيقاع بأفراد العصابة، بعد أن تكشفت خيوطها أمام أعضاء فريق المكافحة، إذ تم رصد الوسيلة البحرية التي يستخدمها أفراد الشبكة الإجرامية بأحد موانئ الدولة، مستغلين الترخيص الممنوح لها باستيراد المواد الغذائية، في إدخال تلك السموم، واستمرت أعمال البحث والتحري إلى أن تم رصد فيلا سكنية في إحدى الإمارات، استغلها رئيس العصابة في عملية استخلاص مخدر الكريستال وتحويله من سائل إلى مظهره البلوري بعد إضافة مواد كيميائية له.

وتابع أنه نتيجة للتحري والمراقبة اللصيقة وعمل عناصر المكافحة على مدار الساعة تم تحديد ساعة الصفر، وإلقاء القبض على أفراد التشكيل المكون من 58 شخصاً الواحد تلو الآخر، وذلك من خلال وضع كمائن مُحكمة عدة، وتسخير الأجهزة والتقنيات الحديثة المتوافرة لدى شرطة الشارقة، والتي تستخدمها في عمليات الرصد والمتابعة والكشف عن المواد المخدرة بجميع أصنافها.

وأشار إلى أن العملية أسفرت عن ضبط أكثر من 153 كيلوغراماً من المخدرات، اشتملت على مخدر الكريستال، الهيروين، الحشيش و69 لتراً من مخدر الكريستال السائل، وقدرت قيمتها السوقية بنحو 63 مليون درهم.

7 حسابات بنكية

أوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة المقدم ماجد العسم، أن الأجهزة الأمنية المختصة رصدت سبعة حسابات بنكية، وبعد متابعتها والتدقيق عليها، تبين أنها تعود للشبكة الإجرامية، مشيراً إلى أن أفراد الشبكة كانوا يستخدمونها في تحصيل المبالغ المالية العائدة من تجارة وترويج المواد المخدرة، وخلال التحقيقات اعترف أفراد التشكيل بمحاولتهم إدخال المواد المخدرة، ومخططاتهم لترويجها، حيث تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة في الشارقة.

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مليون درهم القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة.

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