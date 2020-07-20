العثور على جثة المفقود في بحر كلباء

المصدر: سمية الحمادي. كلباء

عثرت الجهات الأمنية على جثة المفقود في بحر كلباء صباح اليوم بعد بحث استمر لأكثر من 12 ساعة.

وكانت شرطة الشارقة، قد انتقلت إلى موقع البلاغ إثر بلاغ ورد الى غرفة عمليات شرطة المنطقة الشرقية، يفيد عن فقدان شخص مواطن يبلغ من العمر 17 سنة في بحر كلباء، أثناء ممارسة رياضة السباحة، وعليه باشرت الجهات المعنية في شرطة الشارقة، وبمشاركة فريق المركز الوطني للبحث والإنقاذ وحرس الحدود والسواحل تكثيف عمليات البحث.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news