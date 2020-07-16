القبض على شاب خليجي أساء إلى عملة الدولة

المصدر: مصباح أمين ■أم القيوين

ألقت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أم القيوين، القبض على شاب خليجي ظهر في مقطع فيديو في أحد برامج التواصل الاجتماعي يقوم بالإساءة الى العملة الرسمية للدولة، وفق مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العميد حميد مطر بن عجيل، الذي أشار إلى أن فريق جرائم تقنية المعلومات رصد فيديو للشاب يقوم بالإساءة لعملة الدولة، وعليه قام فريق العمل بتحديد مصدر الفيديو وتحديد هوية صاحب المقطع ومكان وجوده، وتم إلقاء القبض عليه بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وأوضح أن الشاب اعترف في محضر التحقيقات بالتهمة المنسوبة إليه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، متابعاً أن القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة رقم (29) نص على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات بقصد الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها.

وكان الشاب نشر مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسيء استخدام العملة الرسمية للدولة، الأمر الذي لاقى ردود فعل غاضبة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من المواطنين والمقيمين، لعدم احترام عملة الدولة وإساءة استخدامها.

- فيديو الشاب لاقى ردود فعل غاضبة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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