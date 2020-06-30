إنقاذ سائق محشور بمركبة في خورفكان

المصدر: سمية الحمادي - خورفكان

تمكنت فرق الدفاع المدني في مدينة خورفكان من إنقاذ سائق تعرض لحادث مروري على طريق خورفكان اللؤلؤية، ما أدى إلى انحشاره داخل المركبة دون تعرضه لإصابات.

وذكر الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبة وشاحنة، ما أدى إلى انحشار سائق المركبة وعدم تمكنه من الخروج وعلى الفور تحركت فرقة الإطفاء والإنقاذ من مركز خورفكان وعند وصول الفرقة تعامل فريق الإنقاذ مع الحادث وتم إخراج السائق، وتم إنجاز عملية الإنقاذ بسرعة ومهنية عاليتين دون تعرض السائق لأي ضرر نتيجة محاولة إخراجه من المركبة، وتم نقلة عبر الإسعاف الوطني إلى مستشفى خورفكان.

وناشد المدير العام لإدارة الدفاع المدني في الشارقة، العقيد سامي خميس النقبي، الجمهور من مرتادي الطرق عند وقوع أي حادث عدم التجمهر لعدم إعاقة عمل فرق الإنقاذ ووصول مركبات الإنقاذ إلى موقع الحادث في الوقت المطلوب، متابعاً أن التجمهر عند حوادث الطرق أو الحريق يشكل خطراً على حياة المتجمهرين والمصابين، ناصحاً السائقين بالتزام السرعات المحددة على الطرق وعدم تجاوزها واحترام قوانين السير.

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