شرطة أبوظبي تنفي وفاة شاب بسبب "الجوع بالصحراء"

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

كشفت شرطة أبوظبي وقائع تغيب شاب مواطن ثلاثيني بتاريخ 12 مايو 2020 موضحة أنها عثرت على جثته في إحدى المناطق الصحراوية بمدينة العين وتم التعرف على هويته من خلال "البصمة العشرية" ولا توجد شبهة جنائية لوفاته كما نفت وفاته بسبب الجوع.

وأوضحت أنها تستكمل حاليا التحقيقات اللازمة بشأن الواقعة نافية ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة مشددة على ضرورة تحري مواقع التواصل الاجتماعي الدقة قبل نشر الأخبار والمعلومات داعية أفراد المجتمع إلى عدم نشر وتداول الشائعات والمعلومات المغلوطة والحصول على الأخبار من المصادر الإعلامية الرسمية والموثوقة وذات المصداقية.

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