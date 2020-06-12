بالفيديو.. إنقاذ إمرأة تدهورت دراجتها النارية في صحراء البداير

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قام ‏المركز الوطني للبحث والانقاذ، بالتنسيق مع شرطة الشارقة، بعملية إنقاذ وإخلاء طبي لإمرأة من الجنسية أسترالية تبلغ من العمر 45 عاماً، تعرضت لإصابات بليغة، إثر تدهور دراجتها في منطقة البداير.

وكانت المصابة قد تعرضت لحادث تدهور خلال ممارسة هواية الدراجات النارية في الصحراء، حيث نُقلت إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم.

المركز الوطني للبحث والانقاذ ينفذ بالتنسيق مع شرطة الشارقة مهمة انقاذ وإخلاء طبي لامرأة أسترالية، (45 عاماً)، تعرضت لإصابات بليغة إثر تدهور دراجتها في منطقة البداير، خلال ممارسة هواية الدراجات النارية في الصحراء، حيث نُقلت إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/FbrNOkbcvw — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 12, 2020

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