حادث مروري بليغ بسبب خطأ فادح من سائق

المصدر: محمد فودة-دبي

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة في حادثين مرورين وقعا أمس في دبي، بحسب مصدر أمني أفاد بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مباشرة وانتقل خبراء تخطيط الحوادث لمعاينة موقع البلاغين، كما نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال المصدر إن الحادث الأول وقع في منطقة سوق الخضار مركز اختصاص الراشدية، حين تجاوزت مركبة الإشارة الضوئية الحمراء نتيجة اندفاعها وعدم انتباه سائقها، فاصطدمت بمركبة أخرى، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين أحدهما بإصابات بليغة والآخر متوسطة، ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف المصدر أن شرطة دبي حذرت مراراً من ضرورة الانتباه عند الاقتراب من الإشارات الضوئية، حتى لو كانت تبدو خضراء من بعيد لأن وضعها قد يتغير وتتحول إلى الأصفر ثم الأحمر قبل عبور المركبة، وبعد أن يفوت أوان السيطرة عليها وإيقافها، لافتاً إلى أن الإشكالية ليست في مجرد كسر الإشارة، لكن تمتد إلى أن سائقاً آخر لم يضع في حسبانه هذا الاحتمال وتحرك بسيارته بشكل طبيعي قادما من اتجاه آخر، فيحدث اصطدام، مؤكداً أن الحوادث الناتجة عن كسر الإشارات الحمراء، تكون عادة بليغة.

وأشار إلى أن الحادث الآخر وقع مساء أول من أمس في شارع الخوانيج، حين انحرفت مركبة بشكل مفاجئ في الشارع نتيجة السرعة وعدم انتباه سائقها فاصطدمت بحواجز أسمنتية وارتدت بقوة إلى الشارع، ثم تدهورت أكثر من مرة واستقرت في الجزيرة الفاصلة بين الاتجاهين، لافتاً إلى أن الحادث أسفر عن إصابة بليغة.

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