شرطة دبي تضبط 242 متسوّلاً وبائعاً جائلاً في رمضان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ضبطت شرطة دبي 242 متسولاً وبائعاً جائلاً من جنسيات مختلفة، في إطار حملة «كافح التسول» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي منذ بداية شهر رمضان الجاري، بالتعاون مع الشركاء بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر «التسول»، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

وقال مدير إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العقيد عبدالله علي سالم، إن تكثيف الدوريات في مختلف مناطق الإمارة، أدى إلى ضبط 242 متسولاً وبائعاً جائلاً، بينهم 143 رجلاً و21 امرأة، و78 بائعاً جائلاً.

وأضاف أن الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وضعت خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول بالتعاون مع الشركاء، وتكثيف الدوريات في الأماكن التي يوجدون بها بها، مشيراً إلى أن التسول يرتبط بسلوكيات سلبية تهدد أمن المجتمع وممتلكات أفراده، وتسيء إلى صورة الدولة، وتشوه مظهرها الحضاري، نتيجة المخاطر التي ترتبط بالتسول، منها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة، واستغلال الأطفال والمرضى لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

ودعا سالم أفراد المجتمع إلى عدم الاستجابة للمتسولين، وعدم الانخداع بأساليبهم الاحتيالية، ومساعدة الشرطة بالإبلاغ الفوري حال رصد أي منهم من خلال مركز الاتصال (901) أو منصة عين الشرطة عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي على الهواتف المتحركة.

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